Çalışmaların gece 01.00 ile 06.30 saatleri arasında yapılacağı ve kentin tüm ilçelerini kapsayacağı açıklandı.

Kesintinin nedeni

Şirket, Manisa’nın yanı sıra Aydın, İzmir, Uşak, Kütahya, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Kahramanmaraş’ın da dahil olduğu toplam 13 ilde altyapı iyileştirme çalışmaları yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda Manisalı abonelerin gece boyunca internet ve ses hizmetlerinde geçici aksamalar yaşaması öngörülüyor.

Abonelere uyarı

Turkcell Superonline, bakım çalışmalarının abonelere daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla gerçekleştirildiğini, bu nedenle işlemlerin internet kullanımının en düşük olduğu gece saatlerinde planlandığını bildirdi. Çalışmaların 06.30’a kadar tamamlanmasının hedeflendiği, sabah saatlerinden itibaren hizmetlerin normal seyrine dönmesinin beklendiği belirtildi.

Manisa’daki abonelerin gelişmeleri resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri önerilirken, şirket altyapı iyileştirme çalışmalarının ardından hizmet kalitesinin artırılacağını vurguladı.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.