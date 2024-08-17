İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkisi, Manisa’nın Gördes ilçesi, Bolu'nun Göynük ilçesi ve Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınlarına toplam 13 helikopterle müdahale ediliyor.

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"Çalışmalara destek sağlıyoruz"

MSB'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "6 adet helikopter ile İzmir’in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 adet helikopter ile Manisa’nın Gördes ilçesinde, 2 adet helikopter ile Bolu’nun Göynük ilçesinde, 3 adet helikopter ile Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde olmak üzere toplam 13 helikopter ile orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek sağlıyoruz" ifadeleri yer aldı. 

Kaynak: İHA