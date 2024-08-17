İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkisi, Manisa’nın Gördes ilçesi, Bolu'nun Göynük ilçesi ve Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınlarına toplam 13 helikopterle müdahale ediliyor.

MSB'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "6 adet helikopter ile İzmir’in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 adet helikopter ile Manisa’nın Gördes ilçesinde, 2 adet helikopter ile Bolu’nun Göynük ilçesinde, 3 adet helikopter ile Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde olmak üzere toplam 13 helikopter ile orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek sağlıyoruz" ifadeleri yer aldı.