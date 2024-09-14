Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Milli Savunma Bakanlığı’nda önemli bir görev değişikliği gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alındı ve yerine Musa Heybet atandı.
Yeni Bakan Yardımcısı Musa Heybet
Celal Sami Tüfekçi’nin görevden alınmasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı’nın yeni Bakan Yardımcısı olarak Musa Heybet görevlendirildi. Heybet, daha önce çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş ve bu yeni pozisyonda savunma alanındaki stratejik planlamalara katkı sağlaması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ