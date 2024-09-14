Bunlar da ilginizi çekebilir

Celal Sami Tüfekçi’nin görevden alınmasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı’nın yeni Bakan Yardımcısı olarak Musa Heybet görevlendirildi. Heybet, daha önce çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş ve bu yeni pozisyonda savunma alanındaki stratejik planlamalara katkı sağlaması bekleniyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.