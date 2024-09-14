Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede, Prof. Dr. Orhan Aydın’ın TÜBİTAK Başkanlığı’na atandığı duyuruldu.

Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Aydın kimdir? İşte detaylar...

Akademik ve araştırma geçmişi

Prof. Dr. Orhan Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği Termodinamik Anabilim Dalı öğretim üyeliği yaparken 2007 yılında profesör unvanını kazandı. Yürütücüsü olduğu projelerde AB, TÜBİTAK, DPT, TÜBA ve Sanayi Bakanlığı’nın desteklerini aldı. Ayrıca, University of Michigan (Ann Arbor)'da doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptı ve burada NSF, NASA ve Ford Motor Co. destekli projelerde çalıştı.

Aydın’ın uluslararası saygın dergilerde yayımlanan 130’dan fazla makalesi ve bir kitap bölümü bulunuyor. Eserleri, Web of Science ve Google Scholar veritabanlarında 4100 civarında atıf aldı ve h-endeksi sırasıyla 40 ve 46 olarak belirlendi. Ulusal ve uluslararası ödüllerle tanınan Aydın’ın, 2007 ODTÜ M.N. Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü, 2008 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2008 TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü ve 2009 TWAS Asosiye Üyelik ödülleri bulunmaktadır. Ayrıca, 2021’de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyeliğine seçilmiştir.

Görevleri ve araştırma alanları

Prof. Dr. Aydın’ın araştırma ilgi alanları termodinamik, ısı ve kütle transferi, akışkanlar mekaniği, mikro-elektro-mekanik sistemlerde akış fiziği, akış kaynaması, biyolojik sistemlerde akış ve ısı geçişi, elektronik soğutma ve enerji depolama gibi çeşitli konuları kapsar. YÖK Denetleme Kurulu Üyeliği (2016-2018), YÖK Kurum Danışmanlığı (2012-2016), TÜBİTAK TEYDEB Teknoloji Merkezleri Komite Üyeliği (2013-2016; 2020-2023) ve TÜBİTAK ULAKBİM Yönetim Kurulu Üyeliği (2022-) gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 5 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tarsus Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.