Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (MBA Okulları) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan anlaşmayla Büyükşehir personeli ve iştirak çalışanları, MBA Okulları’ndan indirimli eğitim hizmeti alabilecek.

Protokol tüm kampüslerde geçerli olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile MBA Okulları arasında yapılan anlaşma, çalışanların eğitim olanaklarına daha kolay erişmesini hedefliyor. Bu kapsamda belediye çalışanları ve iştiraklerinde görev yapan personel, MBA Okulları’nın tüm kampüslerinde geçerli olmak üzere yeni öğrenci kayıtlarında liste fiyatı üzerinden indirim alabilecek.

Kimlik kartı yeterli olacak

İndirimden yararlanmak isteyen personelin, belediye veya iştirak çalışanı olduklarını gösteren kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak. Ancak bu indirim, yalnızca yeni kayıt işlemleri için geçerli olacak. Kayıt yenilemeler, yemek, kitap, kırtasiye ve servis gibi ek hizmetler bu kapsamın dışında tutuldu.

Protokol 2025 yılı sonuna kadar geçerli

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi amaçlayan protokol, 31 Aralık 2025 tarihine kadar yürürlükte kalacak. MBA Okulları tarafından talep edilen iş birliği, yapılan görüşmeler sonucu resmiyet kazandı.