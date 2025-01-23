Nazilli’de Çocuklara Ara Tatil Hediyesi

Nazilli Belediyesi, ara tatilde çocuklara unutulmaz bir deneyim sunmak amacıyla ücretsiz tiyatro bileti dağıttı. "Arkadaşım Ben Geldim" adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu, ünlü oyuncular Gülnihal Demir ve Nuri Yiğit’in performanslarıyla sahnelenecek.

Eğlenceli ve eğitici bir deneyim

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek olan oyun, 14:00 ve 16:00 saatlerinde iki seans olarak gösterilecek. Rengarenk sahne tasarımı ve eğlenceli müziklerle bezeli bu oyun, çocukların hem eğlenmesini hem de sanata olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

"Çocuklarımız için önemli bir etkinlik"

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın sanata olan ilgisini artırmayı ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu oyun, çocuklarımıza hem eğlenceli hem de eğitici bir tatil hediyesi olacak. Tüm çocukları tiyatroya bekliyoruz," dedi.