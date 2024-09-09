Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, bölücü terör örgütü üyeleriyle yapılan temasta ağır yaralanan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Üsteğmen Ayar’ın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, “Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verdi.