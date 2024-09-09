Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü özel bir video ile kutladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kurtuluş mücadelemizin son kurşunu...” mesajıyla tarihî anlar hatırlatıldı.

Büyük Taarruz’dan İzmir’e zafer yolculuğu

MSB’nin paylaşımında, şu ifadeler yer aldı:

"Ağır bir yenilgiye uğrayan Yunan ordusu, İzmir'e doğru kaçmaya başladı. Yorulmak nedir bilmeyen Türk ordusu, takip harekatıyla ilerleyerek 9 Eylül 1922'de İzmir'e ulaştı. Türk ordusunu karşısında gören Yunan ordusu, büyük bir hezimete uğradı. Böylece Yunanistan'ın İzmir'de başlayan işgal girişimi İzmir'de bitti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan yolculuk, zorlu ve sıkıntılı günler içerisinde 9 Eylül 1922'de İzmir'de sona erdi. 'Kurtuluş' adını alan bu şerefli yolculuk, hedefine ulaşmış ve Türk milletinin zaferi olmuştur. Bu uğurda mücadele eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Anlamlı video

Paylaşımda ayrıca İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümüne özel hazırlanan videoya da yer verildi. MSB’nin hazırladığı bu video, tarihin önemli anlarını ve Türk milletinin zaferini hatırlatmak amacıyla yayımlandı.

Kurtuluş mücadelemizin son kurşunu...



26 Ağustos 1922 tarihinde Afyon Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun galibiyeti ile sonuçlandı. Ağır bir yenilgiye uğrayan Yunan ordusu, İzmir’e doğru kaçmaya başladı. Yorulmak nedir bilmeyen Türk ordusu, takip… pic.twitter.com/eRicMC5JPL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2024