İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır başarıyla uyguladığı Süt Kuzusu Projesi, yeni dönemiyle 27 Ocak’ta başlıyor. Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirilen proje, 30 ilçede 622 mahallede sürdürülecek.

30 ilçede 2-5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Süt İçmeyen Çocuk Kalmasın” anlayışıyla 2-5 yaş arasındaki çocuklara süt ulaştırmaya devam edecek. Proje, belirli gelir seviyesine sahip ailelere yönelik olarak, her ay 8 litre ücretsiz süt dağıtımı yapılmasını sağlıyor. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü'nün 20 kişilik ekibi, düzenli olarak ailelere süt teslimatı yapacak.

Proje kapsamı ve dağıtım alanları

Süt Kuzusu Projesi, İzmir’in merkez ilçeleri başta olmak üzere, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere gibi ilçelerde uygulanacak. Ayrıca Aliağa, Bayındır, Bergama, Çeşme, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinin merkez mahalleleri de projeden yararlanacak.

Başvurular online alınıyor

Projeden faydalanmak isteyen aileler, başvurularını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin www.bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapabiliyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, süt dağıtımları düzenli olarak yapılacak.