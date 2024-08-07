6 yaşındaki kızın ölümüne sebep olan şoförü katleden şüpheli yakalandı 6 yaşındaki kızın ölümüne sebep olan şoförü katleden şüpheli yakalandı

MSB'nin paylaştığı bilgilere göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı, AFAD'dan gelen acil ihbar üzerine harekete geçti.

Kafa travması geçiren 74 yaşındaki İspanyol dağcı, Aladağlar mevkisinde mahsur kalmıştı.

Hızla organize olan ekipler, askeri helikopterle kazazedeyi güvenli bir şekilde Aladağlar'dan alarak Adana Şehir Hastanesine ulaştırdı.

Kaynak: AA