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Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, AFAD’dan gelen bilgi üzerine Niğde Aladağlar mevkisinde kafa travması geçiren 74 yaşındaki İspanyol vatandaşı kurtarmak için harekete geçti. 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığımız, kazazedeyi Aladağlar mevkisinden alarak Adana Şehir… pic.twitter.com/uOsKhgu9qt

Hızla organize olan ekipler, askeri helikopterle kazazedeyi güvenli bir şekilde Aladağlar'dan alarak Adana Şehir Hastanesine ulaştırdı.

MSB 'nin paylaştığı bilgilere göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı, AFAD'dan gelen acil ihbar üzerine harekete geçti.

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