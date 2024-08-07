MSB'nin paylaştığı bilgilere göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı, AFAD'dan gelen acil ihbar üzerine harekete geçti.
Kafa travması geçiren 74 yaşındaki İspanyol dağcı, Aladağlar mevkisinde mahsur kalmıştı.
Hızla organize olan ekipler, askeri helikopterle kazazedeyi güvenli bir şekilde Aladağlar'dan alarak Adana Şehir Hastanesine ulaştırdı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, AFAD’dan gelen bilgi üzerine Niğde Aladağlar mevkisinde kafa travması geçiren 74 yaşındaki İspanyol vatandaşı kurtarmak için harekete geçti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2024
204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığımız, kazazedeyi Aladağlar mevkisinden alarak Adana Şehir… pic.twitter.com/uOsKhgu9qt