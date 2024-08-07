Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Nazilli ilçesinde büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan üç kişi yakalandı.

Operasyonun detayları

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli olarak belirlenen S.C., S.K. ve M.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, toplam 120 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Cezaevine gönderildiler

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatılan S.C., S.K. ve M.U., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.