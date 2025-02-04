Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncel fay hattı haritasını yayımladı. Buna göre, Türkiye'de 45 il ve 110 ilçe diri fay hatları üzerinde yer alıyor.

Son günlerde Ege Denizi’nde meydana gelen sarsıntılar, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Son 48 saat içinde en büyüğü 4.8 olmak üzere 400’den fazla deprem kaydedildi. Ege ve çevresindeki yerleşim yerlerinde sarsıntılar hissedildi. Bölgede art arda yaşanan depremler dolayısıyla uzmanlar Batı Anadolu Fay Zonu’nun hareketliliğini artırdı.

Ege Denizi’nde yaşanan art arda depremler, Türkiye'nin diri fay hatlarını yeniden gündeme getirdi.

MTA’nın yayımladığı güncellenmiş fay hattı haritasında 485 diri fay tespit edildi. Bu faylar 45 il ve 110 ilçeyi kapsıyor. Peki, hangi iller deprem riski taşıyor?

AFAD ve MTA’nın yayımladığı haritaya göre, Türkiye’de doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alan iller şöyle:

Aksaray

Aydın

Balıkesir

Bolu

Burdur

Bursa

Bingöl

Denizli

Eskişehir

Erzincan

Erzurum

Hakkâri

Hatay

İzmir

Kahramanmaraş

Manisa

Muğla

Kocaeli

Konya

Osmaniye

Sakarya

Tokat

Bu şehirlerde 110 ilçe de diri fay hattı üzerinde bulunuyor.

Diri fay hattı

Diri fay ya da aktif fay, tarihsel dönemde deprem üretmiş ve gelecekte de üretebilecek faylara verilen isimdir. Yeryüzündeki farklı büyüklükteki kayma yüzeyleri fay olarak adlandırılır ve bu fayların deprem üretme potansiyeli hem tarihsel kayıtlarla hem de jeolojik araştırmalarla belirlenebilir.

AFAD Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı görülebiliyor.

Türkiye’de fay hattı bulunmayan şehirler

Deprem açısından görece daha güvenli olan ve doğrudan fay hattı üzerinde bulunmayan iller şunlardır:

Ankara

Antalya

Sinop

Zonguldak

Bu şehirlerde doğrudan bir diri fay hattı bulunmasa da deprem riskinin dışında değil. Yakın bölgelerdeki sismik hareketler, dolaylı olarak bu illerde de hissedilebilir.