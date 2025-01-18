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Motorlu Taşıtlar Vergi si ( MTV ) ödemeleri, PTT'nin sunduğu güvenilir ve hızlı hizmetlerle Türkiye genelindeki şubeler, PttBank mobil uygulaması ve PttMatik cihazları üzerinden yapılabiliyor.

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