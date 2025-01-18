Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, PTT'nin sunduğu güvenilir ve hızlı hizmetlerle Türkiye genelindeki şubeler, PttBank mobil uygulaması ve PttMatik cihazları üzerinden yapılabiliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı PTT AŞ, vatandaşların MTV ödemelerini kolayca yapabilmesi için geniş bir hizmet ağı sunuyor. PTT, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptığı protokol kapsamında, 31 Ocak 2025'e kadar MTV ödemelerinin PTT şubelerinden, mobil uygulamadan veya PttMatik cihazlarından yapılabileceğini belirtti.
PttBank mobil uygulaması ile 7/24 ödeme
PTT AŞ, vatandaşlara 7 gün 24 saat ödeme kolaylığı sunan PttBank mobil uygulaması üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile MTV ödemesi yapma imkanı da sağlıyor. Bu sayede, Türkiye'nin dört bir yanındaki geniş iş yeri ağıyla hızlı ve güvenilir bir şekilde ödemeler gerçekleştirilebiliyor.
Kaynak: AA