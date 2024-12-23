Yeni yılı motorlu taşıt sahipleri için zamlı geçirecek. 2025 yılı için belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi, geçtiğimiz ay yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile netlik kazandı. 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi'ne göre yapılan düzenleme, MTV miktarlarında önemli artışlara yol açtı. Araç sahipleri, motor silindir hacmine göre belirlenen MTV'yi 2025'teki yeniden değerleme oranına göre ödeyecekler.

Türkiye'de motorlu taşıtlar vergisi, her yıl enflasyon oranına paralel olarak artış gösteriyor. 2025 yılı için vergi, harç ve cezalar gibi birçok ödeme kalemi, geçen yılki ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) artışı oranında zamlanacak. Bu oran, yüzde 43,49 olarak belirlendi. Bu durum, özellikle yüksek motor hacmine sahip araç sahiplerini etkileyen büyük bir artışa neden olacak.

Motor silindir hacmine göre MTV artışı

Motorlu taşıtlar vergisi, aracın motor silindir hacmine ve yaşına göre değişiyor. 2025 yılında, araçların motor hacmi arttıkça, vergi yükü de artacak. 1300 cm³ ve altı motor hacmine sahip araçlar için en düşük vergi 3.359 TL'den 4.835 TL'ye yükselirken, 1600 cm³'ye kadar olan araçlarda bu rakam 5.851 TL'den 8.421 TL'ye çıkacak.

Motor hacmine göre MTV hesaplaması

İşte 2025 yılı için motor hacmine göre belirlenen MTV tutarları:

1300 cm³ ve Altı (260.000 TL’yi aşmayan araçlar):

1-3 yaş: 4.835 TL

4-6 yaş: 2.253 TL

7-11 yaş: 1.884 TL

12-15 yaş: 1.421 TL

16+ yaş: 499 TL

1301 - 1600 cm³ (260.000 TL'yi aşmayan araçlar):

1-3 yaş: 8.423 TL

4-6 yaş: 4.218 TL

7-11 yaş: 3.663 TL

12-15 yaş: 2.589 TL

16+ yaş: 994 TL

1601 - 1800 cm³ (651.828 TL'yi aşmayan araçlar):

1-3 yaş: 16.371 TL

4-6 yaş: 8.551 TL

7-11 yaş: 7.524 TL

12-15 yaş: 4.591 TL

16+ yaş: 1.774 TL

2025 MTV'si yüksek hacimli araçları zorluyor

Yüksek motor hacmine sahip araçlar, 2025'teki vergi artışından daha fazla etkilenecek. Örneğin, 2001-2500 cm³ arasındaki araçlar için MTV, 38.697 TL ile 53.953 TL arasında değişiyor. En büyük artış ise 3501 cm³ ve üzerindeki araçlarda görülüyor. Bu araçlar, 2025'te 211.479 TL ile 230.699 TL arasında MTV ödeyecek.

Araç sahiplerinin 2025'teki beklentisi

Yeni MTV tutarları, araç sahiplerinin bütçelerini doğrudan etkileyen bir faktör haline gelecek. Motor hacmine göre yapılacak artışlar, özellikle büyük motorlu araç sahiplerini zorlayacak. Araba alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, vergi artışlarının aracın yaşına göre değişmesidir. Yeni alınan araçlar daha yüksek MTV ödeyecekken, yaşlı araçlar daha düşük vergi ile karşılaşacak.