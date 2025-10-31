Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, sevenlerini korkuttu. 77 yaşındaki sanatçı, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı ve stent takıldı. Yakın arkadaşı söz yazarı Seda Akay, Abacı’nın tedavisinin normal odada devam ettiğini açıkladı.

Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı

Muazzez Abacı, “Vurgun”, “Unutamazsın”, “Biz Ayrılamayız”, “Her Şeyi Yak” ve “Silemezsin Gönlümden” gibi şarkılarıyla tanınıyor. 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alan Abacı, geçtiğimiz salı günü kalp krizi geçirdi.

Yakın arkadaşı Seda Akay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu hakkında bilgi

Abacı’nın doktorları, stent işleminin başarılı geçtiğini ve sanatçının genel durumunun stabil olduğunu belirtti. Tedavi süreci normal odada devam ettiği için ciddi bir riskin şu anda bulunmadığı ifade edildi.

Önceki sağlık geçmişi

Muazzez Abacı, iki yıl önce Alzheimer teşhisi konulan bir sanatçı. Bu nedenle yakın çevresi, sanatçının sağlık durumunu yakından takip ediyor. Kalp krizi sonrası tedavi sürecinin de dikkatle sürdürülmesi planlanıyor.