İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında avukat Mücahit Birinci hakkında yeni bir adım attı. Tutuklu iş insanı Murat Kapki ile cezaevinde görüştüğü ve 2 milyon dolar talep ettiği iddia edilen Birinci, “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınacak. Savcılık, Birinci’nin emniyete getirilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere gönderdi.

Soruşturmanın Konusu

İddialara göre, Birinci, Kapki’yi cezaevinde ziyaret ederek, “Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in paylaştığı belgeler ve açıklamalar sonrası savcılık harekete geçti. Re’sen başlatılan soruşturma kapsamında, Birinci’nin cezaevi görüşmelerindeki rolü ve içerik mercek altına alındı.

Savcılığın Açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“04.08.2025 tarihinde bazı basın ve sosyal medya paylaşımları üzerine yürütülen 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında, tutuklu şüphelilerle avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme ve içeriğine dair iddiaların araştırılması amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır. Avukat sıfatıyla şüpheli Birinci hakkında soruşturma izni Adalet Bakanlığı tarafından verilmiş olup, ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmıştır.”

Kapki’nin İfadesi

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Kapki, Birinci’nin kendisiyle daha önce başka bir kişi aracılığıyla görüşme talebinde bulunduğunu ve tahliye ettirebileceğini söylediğini aktardı. Kapki, Birinci’nin yanına getirdiği bilgisayar yazılı metinleri okumasını istediğini belirterek, metinlerdeki hususların doğru olmadığını ifade etti. Kapki, “Yanındaki metinleri benden aldı. Tahliye olup olamayacağımı sorduğumda, ‘Senin tercihin bu oldu’ dedi ve yanımdan ayrıldı” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mücahit Birinci’nin ifadesinin alınmasının ardından soruşturmanın seyrine göre yeni adımlar atacak.