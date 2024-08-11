Brezilya'da meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan uçak kazasında, trajik olayın yaşandığı anlarda bazı yolcuların uçağa binememesi bir mucize olarak görülüyor. Kazadan saatler önce havaalanına gelen Adriano Assis, uçağa yetişemediği için tartışma yaşadı ancak bu gecikme onun hayatını kurtardı.

Assis'in kahvesi hayatını kurtardı

Brezilya basınına göre, kazanın yaşandığı gün Adriano Assis, uçuş saatini beklerken havalimanının üst katındaki bir kafeteryada kahvesini içiyordu. Uçağın kalkış saatini fark edemeyen Assis, kapıya geldiğinde uçuşun kapıları çoktan kapanmıştı. Assis, yetkiliyle tartışmaya başladı ancak bu gecikme hayatını kurtardı. Kazayı öğrendiğinde hissettiklerini anlatan Assis, "Yetkiliye sarıldım ve özür diledim. Görevini harika yaptığı için teşekkür ettim" dedi.

Kurtulan 9 yolcu

Ayrıca, başka bir mucize ise, uçak numarası ve hava yolu şirketini karıştıran 9 yolcunun uçağa binememesi oldu. Bu yanlışlık, onların hayatlarını kurtardı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, bu yolcular da aynı uçakta olmayı planlıyordu.

Kazanın ardından, Cascavel kentinden Guarolhus'a gitmekte olan Voepass Hava Yolları'na ait ATR-72 tipi uçak Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine düştü. Uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Uçağın yere çakıldıktan sonra alev almasının, kimlik tespitini zorlaştırdığı aktarıldı.