Muğla’nın Ula ilçesinde bir kişi arkadaşının evini kundakladı, ardından kendisini teslim olması için ikna etmeye çalışan iki jandarmayı bıçakla yaraladı. Uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen kişi güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ula'ya bağlı Gökova Mahallesi’nde sabah saatlerinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Rıdvan Can Kayakurt (33), henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşı N.M’nin evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evi ateşe verdikten sonra elinde bıçakla çevredeki bir eve giren Kayakurt için bölgeye jandarma ve komando ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına rağmen Kayakurt, bir anda güvenlik güçlerine saldırarak, ikisini yaraladı. Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs, yaralı olarak ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Ambulansa bindirildikten kısa süre sonra kalbi duran Kayakurt’a sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Hastaneye getirildiğinde kalp masajı sürdürülen Kayakurt, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sırasında yaralanan iki jandarma personelinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.