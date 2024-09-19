Efes Selçuk'ta Ayasuluk Söyleşileri Başladı

Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenen Ayasuluk Söyleşileri, adli antropolog Dr. Mehmet Görgülü’nün "Ayasuluk Kazısı ve İnsanın Biyokültürel Yolculuğu" başlıklı konuşmasıyla başladı. Söyleşide, adli bilimlerden arkeolojiye uzanan geniş bir yelpazede bilgi sunuldu.

Multidisipliner bir yaklaşım

Dr. Mehmet Görgülü, söyleşisinde Ayasuluk Kazıları'nın yalnızca arkeolojik değil, aynı zamanda adli bilimler, tıp, antropoloji gibi çeşitli disiplinlerin buluştuğu bir çalışma alanı olduğunu vurguladı. “Ayasuluk kazıları, Efes ile birlikte Ege Bölgesi’nin en önemli arkeolojik noktalarından biridir” diyen Görgülü, kazı çalışmalarının çok yönlü ve disiplinlerarası bir işbirliği gerektirdiğini belirtti.

Adli bilimlerin arkeoloji ile buluşması

Adli bilimlerin suçların aydınlatılmasında önemli bir rol oynadığını belirten Dr. Görgülü, kendi doktora tezinde Yenikapı Kazıları’ndaki Bizans iskeletlerinin kimliklendirilmesi çalışmalarına katıldığını ifade etti. “Adli bilimler, fizik, kimya, biyoloji, tıp, genetik ve antropolojinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu bilimler suçları çözmenin ötesinde, insanın tarih içindeki yolculuğunu da anlamamıza katkı sağlıyor” dedi.

Efes Selçuk Belediyesi’nden bilime destek

Söyleşiye katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye olarak Ayasuluk Kazıları’na ve bilimsel çalışmalara destek vereceklerini açıkladı. “Geçen ay meclisimizde alınan kararla, sadece Ayasuluk Kazıları’na değil, bu alandaki tüm bilimsel çalışmalara katkı sunacağız” diyen Sengel, kazı çalışmalarında kullanılan bir cihazın belediye tarafından temin edileceğini de belirtti. Sengel, bilim insanlarına verilen desteğin büyük başarılara yol açacağını vurguladı.

50 yıllık emek

Söyleşiye katılan arkeolog Mustafa Büyükkolancı, Efes ve Ayasuluk’a uzun yıllar emek veren tüm bilim insanlarını saygıyla andığını ifade etti. Büyükkolancı, kazı çalışmalarının yalnızca bilimsel açıdan değil, tarihsel ve kültürel açıdan da büyük öneme sahip olduğunu belirtti.