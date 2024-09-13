Muğla’da 13 Eylül Cuma günü, hava durumu genel olarak parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 29°C’ye kadar çıkacak ve hissedilen sıcaklık 30°C civarında olacak. Bu saatlerde nem oranı yüzde 49 civarında seyredecek, orta kuvvette rüzgarlar ise saatte 13 km hızla esecek. Rüzgarın maksimum hızı ise 33 km/sa olacak, bu da hafif serin bir etki yaratacak.

Muğla 13 Eylül Hava Durumu

Saatlik Tahminler

- 12:00 - 15:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 29°C, hissedilen sıcaklık 30°C, nem yüzde 49. Rüzgar hızı ortalama 13 km/sa, maksimum 33 km/sa.
- 15:00 - 18:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 25°C, hissedilen sıcaklık 25°C, nem yüzde 64. Rüzgar hızı ortalama 12 km/sa, maksimum 33 km/sa.
-18:00 - 21:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 21°C, hissedilen sıcaklık 21°C, nem yüzde 81. Rüzgar hızı ortalama 8 km/sa, maksimum 29 km/sa.
- 21:00 - 24:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 19°C, hissedilen sıcaklık 19°C, nem yüzde 84. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa, maksimum 18 km/sa.

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Gün boyu sürecek parçalı bulutlu hava, özellikle akşam saatlerine doğru serinlemeye başlayacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C’ye kadar düşerken, nem oranı yüzde 84'e kadar çıkacak. Rüzgar hızı da gece boyunca 18 km/sa seviyelerine kadar gerileyecek.

Muğla’da hafta sonuna girerken hava serinlemeye başlıyor. Cuma akşamı dışarıda plan yapmayı düşünüyorsanız, yanınıza bir hırka almanızda fayda var. 

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Kaynak: Haber Merkezi