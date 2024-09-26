Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, yardım talebinin ardından ekipler hızla bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, bottaki 11’i çocuk 33 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı. Ayrıca bottaki 2 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.