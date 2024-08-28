Muğla'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yeni sezon öncesi tribünleri yıkılan Atatürk Stadı'nın yeni projesi tamamlandı. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Muğla Atatürk Stadyumu'nun yeni projesinin tamamlandığını duyurdu ve görselleri paylaştı. Mete, "TFF’nin Süper Lig'e kadar tüm liglerdeki akreditasyonunu karşılayacak donanıma sahip stadyumumuzun Muğla’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

TFF 3.Lig'e 3 yıl aradan sonra geri dönen Muğlaspor, yeni stadın yapımı tamamlanana kadar maçlarını Denizli'de oynama seçeneğini değerlendiriyor.