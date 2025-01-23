Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Muğla'nın tarihi Kurşunlu Camii'nde gerçekleşen lokma dağıtımı, felakette hayatını kaybedenlerin anısını yaşatırken, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın taziye dilekleriyle başladı. Başkan Aras, yapılan lokma dağıtımında, felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, toplumsal dayanışmanın gücünü ön plana çıkardı.

Kazaların önlenmesi için farkındalık çağrısında bulundu

Başkan Aras, yaşanan bu üzücü olayın tüm toplumun yüreğini yaktığını belirterek, kazaların önlenmesi için somut önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti. Aras, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, felaketlerin önüne geçebilmek ve toplumun her kesimine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.