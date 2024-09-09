Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şakir Can Katan (34) hayatını kaybetti. Gece saatlerinde Ortakent’ten dönerken motosiklet kazası geçiren Katan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, 48 ASM 497 plakalı motosikleti ile düğün sonrası evine dönen Şakir Can Katan, Konacık Atatürk Bulvarı’nda Bitez Kavşağı’nı geçtikten sonra gidon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletinden yola düşen Katan’a, aynı yönde ilerleyen Z.G.’nin kullandığı 31 AOZ 300 plakalı motosiklet çarptı. Katan ve diğer sürücü Z.G. hızla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını haybetti

Ağır yaralanan Şakir Can Katan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Katan’ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) kanal açma biriminde çalışan Katan’ın ölüm haberi, ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı.

Bodrumspor'dan başsağlığı

Bodrumspor taraftarı olan Katan için Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Tribünümüzün sevilen kardeşi Şakir Can Katan, bu gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" denildi.

Gözaltına alındı

Kazanın ardından tedavisi tamamlanan Z.G., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.