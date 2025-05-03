Muğla Emniyet Müdürlüğü, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü planlı operasyon kapsamında Muğla’nın Menteşe ve Fethiye ilçeleri ile Manisa ilinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

3 ilçede eş zamanlı operasyon

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen planlı soruşturma kapsamında, FETÖ’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Menteşe ve Fethiye ilçeleri ile Manisa’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu

Yakalanan şüphelilerden birinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 2’si adli kontrol şartıyla salıverildi, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.