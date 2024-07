Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda Didim-Turgutreis-Bodrum hattında başlattığı deniz otobüsü seferlerini, 2 Temmuz'da Fethiye-Marmaris hattında da başlatmıştı. Geçen 15 günlük süreçte vatandaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, sefer saatleri ve ücretlerde değişikliğe gidildi.

Yeni sefer saatleri ve ücret tarifesi

Fethiye - Marmaris Seferleri

Pazartesi: 08:00, 14:00

Salı: 08:00, 11:00, 17:00, 19:40

Çarşamba: 11:00, 17:00, 19:40

Perşembe: 11:00, 17:00

Cuma: 08:00

Cumartesi: 08:00, 14:00, 19:40

Pazar: 11:00, 17:00

Seyir Süresi: 2 saat 15 dakika

Marmaris - Fethiye

Pazartesi: 17:00

Salı: 11:00, 17:00

Çarşamba: 08:00, 14:00

Perşembe: 08:00, 14:00, 19:40

Cuma: 17:00

Cumartesi: 11:00, 17:00

Pazar: 08:00, 14:00, 19:40

Ücretler

1 kişi tek yön: 300 TL

Öğrenciler ve öğretmenler: 200 TL

65 yaş üstü: Ücretsiz

0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz

Gazi ve şehit yakınları: Ücretsiz

%40 ve üzeri engelli: Ücretsiz

Bodrum - Turgutreis seferleri

Sefer saatleri

Bodrum - Turgutreis: Her gün: 11:15, 19:50

Turgutreis - Bodrum: Her gün: 10:20, 19:00

Seyir Süresi: 35 dakika

Ücretler

1 kişi tek yön: 100 TL

Öğrenciler ve öğretmenler: 60 TL

65 yaş üstü: Ücretsiz

0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz

Gazi ve şehit yakınları: Ücretsiz

%40 ve üzeri engelli: Ücretsiz

**Didim - Turgutreis - Bodrum Seferleri:**

Seyir süresi

Didim - Turgutreis: 1 saat 10 dakika

Didim - Bodrum: 1 saat 40 dakika

Sefer saatleri

Didim - Turgutreis: Her gün: 09:00, 17:45

Turgutreis - Didim: Her gün: 12:00, 20:35

Didim - Bodrum: Her gün: 09:00, 13:45, 17:45

Bodrum - Didim: Her gün: 11:15, 15:45, 19:50

Ücretler

1 kişi tek yön: 150 TL

Öğrenciler ve öğretmenler: 100 TL

65 yaş üstü: 75 TL

0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz

Gazi ve şehit yakınları: Ücretsiz

%40 ve üzeri engelli: Ücretsiz

Vatandaşlardan gelen talepler dikkate alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, kara trafiğini azaltmak ve mavi turizmi teşvik etmek amacıyla başlatılan deniz ulaşımının, vatandaşların talepleri doğrultusunda sefer saatleri ve ücretlerde güncellemeye gidildiği belirtildi. 15 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren bu yeni tarife, yerli ve yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfini daha rahat yaşamasını amaçlıyor.