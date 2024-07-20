Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda Didim-Turgutreis-Bodrum hattında başlattığı deniz otobüsü seferlerini, 2 Temmuz'da Fethiye-Marmaris hattında da başlatmıştı. Geçen 15 günlük süreçte vatandaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, sefer saatleri ve ücretlerde değişikliğe gidildi.
Yeni sefer saatleri ve ücret tarifesi
Fethiye - Marmaris Seferleri
Pazartesi: 08:00, 14:00
Salı: 08:00, 11:00, 17:00, 19:40
Çarşamba: 11:00, 17:00, 19:40
Perşembe: 11:00, 17:00
Cuma: 08:00
Cumartesi: 08:00, 14:00, 19:40
Pazar: 11:00, 17:00
Seyir Süresi: 2 saat 15 dakika
Marmaris - Fethiye
Pazartesi: 17:00
Salı: 11:00, 17:00
Çarşamba: 08:00, 14:00
Perşembe: 08:00, 14:00, 19:40
Cuma: 17:00
Cumartesi: 11:00, 17:00
Pazar: 08:00, 14:00, 19:40
Ücretler
1 kişi tek yön: 300 TL
Öğrenciler ve öğretmenler: 200 TL
65 yaş üstü: Ücretsiz
0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz
Gazi ve şehit yakınları: Ücretsiz
%40 ve üzeri engelli: Ücretsiz
Bodrum - Turgutreis seferleri
Sefer saatleri
Bodrum - Turgutreis: Her gün: 11:15, 19:50
Turgutreis - Bodrum: Her gün: 10:20, 19:00
Seyir Süresi: 35 dakika
Ücretler
1 kişi tek yön: 100 TL
Öğrenciler ve öğretmenler: 60 TL
65 yaş üstü: Ücretsiz
0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz
Gazi ve şehit yakınları: Ücretsiz
%40 ve üzeri engelli: Ücretsiz
**Didim - Turgutreis - Bodrum Seferleri:**
Seyir süresi
Didim - Turgutreis: 1 saat 10 dakika
Didim - Bodrum: 1 saat 40 dakika
Sefer saatleri
Didim - Turgutreis: Her gün: 09:00, 17:45
Turgutreis - Didim: Her gün: 12:00, 20:35
Didim - Bodrum: Her gün: 09:00, 13:45, 17:45
Bodrum - Didim: Her gün: 11:15, 15:45, 19:50
Ücretler
1 kişi tek yön: 150 TL
Öğrenciler ve öğretmenler: 100 TL
65 yaş üstü: 75 TL
0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz
Gazi ve şehit yakınları: Ücretsiz
%40 ve üzeri engelli: Ücretsiz
Vatandaşlardan gelen talepler dikkate alındı
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, kara trafiğini azaltmak ve mavi turizmi teşvik etmek amacıyla başlatılan deniz ulaşımının, vatandaşların talepleri doğrultusunda sefer saatleri ve ücretlerde güncellemeye gidildiği belirtildi. 15 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren bu yeni tarife, yerli ve yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfini daha rahat yaşamasını amaçlıyor.