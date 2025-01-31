Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin daha modern ve yaşanabilir bir hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Turgutlu Belediyesi sorumluluğuna geçen Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi ve Eski Manisa Yolu’nda aydınlatma direği montaj çalışmaları devam ediyor.

Yenilenen aydınlatma direkleri sayesinde: Caddeler daha estetik bir görünüme kavuşacak. Yaya ve araç trafiği daha güvenli hale gelecek. Şehir genelinde modern ve konforlu bir yaşam alanı oluşturulacak.

“Şehrimizi daha aydınlık hale getiriyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kentimizin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi ve Eski Manisa Yolu’nda sürdürdüğümüz montaj çalışmalarıyla birlikte bu bölgeler hem daha aydınlık hem de daha modern bir görünüme kavuşacak. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim.”