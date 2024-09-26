İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk yargısının önde gelen isimlerinden Yargıtay Onursal Başkanı Mehmet Akarca’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Akarca, 27 Eylül Cuma günü İzmir’de düzenlenecek olan konferansta, eğitim müfettişleri ve il/ilçe eğitim yöneticileri ile bir araya gelecek.

Derinlemesine konferans

Akarca, Türk İdari Hukuku ve Ceza Hukuku konularında derinlemesine bir konferans verecek. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Akarca, mesleğine İzmir’de hakim yardımcısı olarak başlamış olup, 2020 yılında Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş ve 24 Mart 2024’te emekli olmuştur. Şimdi ise, Yargıtay Onursal Başkanı olarak mesleki birikimlerini İzmir’e aktarmak için geliyor.