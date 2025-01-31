Muğla Büyükşehir Belediyesi, 3 Şubat Pazartesi günü itibariyle Türkiye genelinde 2 milyon yerel tohum dağıtımına başlayacak. ‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganıyla Cumhuriyet’in 93. yılına özel olarak başlatılan bu proje, yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması amacını taşıyor.

81 ile yerel tohum dağıtımı gerçekleşecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Türkiye’nin 81 iline 19 milyon yerel tohum dağıtmıştı. Şimdi ise 2025 hedefleri doğrultusunda, 81 ildeki vatandaşlara 2 milyon yerel tohum daha ücretsiz olarak ulaştırılacak. Vatandaşlar, yereltohum.mugla.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek veya Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret ederek tohumlarını alabilecekler.

Tohumlar laboratuvarda test ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, tohumların hastalık ve zararlılardan arındırılmasını sağlıyor. Tohumlar, test laboratuvarlarında çimlenme yeteneği ve bulaşıklık açısından kontrol edildikten sonra dağıtıma sunuluyor. Testlerden geçmeyen tohumlar ise dağıtılmıyor.

Başkan Aras: “Umut ekmeye devam edeceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel tohumların korunması ve sürdürülebilir tarım için büyük önem taşıdığını belirterek, “2016 yılından bu yana 19 milyon yerel tohumu ülkemizin dört bir yanına ulaştırdık. 3 Şubat itibariyle 81 ilimize 2 milyon yerel tohumu daha dağıtacağız. Bu projeyle ata mirasımızı geleceğe taşıyoruz” dedi.