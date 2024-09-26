Muğla Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir yangın eğitimi düzenledi. Emin Eller Gündüz Bakımevi öğrencileri, itfaiye ekipleri tarafından uygulamalı bir yangın eğitimi alarak hem eğlendi hem de itfaiyecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu.

İtfaiyeciliği eğlenerek öğrendiler

Etkinlik kapsamında, çocuklar için özel bir parkur kuruldu. Parkuru başarıyla tamamlayan minikler, hortumla su sıkarak yangın pankartlarını söndürdü. Bu sayede, itfaiyeci olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, yangın söndürme tatbikatıyla öğrendiklerini pekiştirdi.

Uygulamalı eğitimle bilinçlendiler

İtfaiye ekipleri, çocuklara yangın anında ne yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. İtfaiye araçları ve ekipmanları hakkında bilgi veren görevliler, çocuklara yangın güvenliğinin önemini anlattı. Minikler, itfaiye araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu ve yangın anında yapılacak doğru hareketleri öğrendi.

"İtfaiye haftası önemli bir fırsat"

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, itfaiyeciliğin tarihsel gelişimini anlatarak, itfaiye teşkilatının sadece yangın söndürmekle sınırlı olmadığını, farklı alanlarda da önemli görevler üstlendiğini belirtti. Karyağdı, İtfaiye Haftası'nın işin çeşitliliğini anlatmak ve toplumsal bilinci artırmak açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Yangınsız ve iüvenli bir gelecek İçin

İtfaiye Daire Başkanı Karyağdı, yangın eğitiminin çocuklarda küçük yaşlardan itibaren yangın bilincini geliştirmek için büyük önem taşıdığını söyledi. Bu eğitimlerin toplumsal güvenliği artırmaya yönelik bir adım olduğunu belirterek, İtfaiye Haftası'nı kutladı ve yangınsız, güvenli bir gelecek temennisinde bulundu.