Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çorba ikram hizmeti ile sıcak birer öğünle buluşuyor. Kötekli yerleşkesinin C kapı girişinde haftanın beş günü farklı çorba çeşitleri sunuluyor.

Öğrencilerin yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına birçok proje hayata geçiriyor. Bu projelerden biri de, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Kötekli yerleşkesinde başlayan çorba ikram hizmeti. Öğrenciler, sabah ve öğle saatlerinde çorba alarak hem ısınacak hem de enerji toplayacak.

Çeşitler ve dağıtım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu bu noktada şimdiye kadar 283 bin 250 kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirmiştir. İkram edilen çorba çeşitleri arasında ezogelin, tarhana, domates, tutmaç, yüksük, kremalı tavuk, kremalı sebze ve mantar çorbası bulunuyor. Bu çeşitlilik, öğrencilerin damak tadına hitap ederken, sağlıklı ve besleyici bir seçenek sunuyor.

Toplum için önem

Bu tür projeler, öğrencilerin sosyal yaşamlarını desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışma ruhunu da güçlendiriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği destekle dikkat çekerken, gençlerin yanında olmaya devam edeceğini duyurdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çorba ikram hizmeti, öğrencilerin günlük yaşamına önemli bir katkı sağlıyor. Eğitim hayatını sürdüren gençlerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen bu uygulama, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak öne çıkıyor.