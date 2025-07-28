Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangına hızlı müdahale için kırsal mahallelere dağıttığı yangın tankerleriyle orman yangınlarına karşı etkili bir mücadele yürütmüştü. 2025 yılında meydana gelen 24 yangında aktif olarak görev yapan tankerler, alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını engelledi.

Muğla yangınlara karşı önlem aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, son 10 yılda Türkiye’de en fazla orman yangını çıkan illerden biri olan Muğla, Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı önlemlerle yangınlara karşı direncini artırdı. Bu kapsamda, orman köyleri ve kırsal mahallelere 3 ton kapasiteli 180 adet ilk müdahale tankerleri dağıtıldı. Tankerler, yangına hızlı müdahaleyle yangınların büyümesini önlemek için kullanıldı.

Tankerler mahallelere eğitimle teslim edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, dağıtılan yangın tankerlerinin kullanımı için muhtarlar ve vatandaşlara eğitim verdi. Böylece tankerlerin yangın anında etkin şekilde kullanılabilmesi sağlandı. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, yangın çıktığında ekipler gelene kadar tankerlerle müdahale etti.

24 yangına ilk müdahale yapıldı

2025 yılında Menteşe’de 8, Seydikemer ve Ula’da 4’er, Milas’ta 2, Yatağan’da 3 ve diğer bölgelerde 3 yangına ilk müdahalede bulunuldu. Bu müdahaleler, yangınların daha büyük alanlara yayılmasını engelledi. Tankerler ayrıca arazözlere ve yangın havuzlarına su takviyesi yaparak kritik görevler üstlendi.

Başkan Aras yangınlara karşı uyardı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ülke genelinde artan orman yangınları sonrası vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Aras, “Muğla, Türkiye’nin yangına en hassas bölgelerinden biri. Son 10 yılda 3 bin 120 orman yangını yaşadık ve 52 bin hektardan fazla ormanlık alanımız zarar gördü. İlk müdahale tankerleriyle orman köylerimizi yangınlara karşı donattık. Vatandaşlarımız ekipler gelene kadar yangına müdahale ediyor. Yangınlara karşı herkes dikkatli olmalı” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yangına hızlı müdahale tankerleri ile donatılması, yangınların kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynadı. Vatandaşların bilinçlendirilmesi ve etkili müdahale imkanları, yangınların büyümesini engellemek için devam ediyor.