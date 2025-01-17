Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortaca ilçesinde 85 çocuk kapasiteli yeni bir gündüz bakımevinin açılacağı müjdesini verdi. Bu proje, bölgedeki sosyal hizmetler alanında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Çocuklar için güvenli ve eşit eğitim fırsatı

Ortaca Merkez Mahallesi'nde açılacak Emin Eller Gündüz Bakımevi, çocukların gelişimini desteklemek için hem güvenli hem de eğitici bir ortam sunacak. 25-66 aylık çocuklar, bu yeni bakımevinde kaliteli eğitim ve bakım hizmetlerinden faydalanacak.

Ortaca ilçesinde açılacak olan Emin Eller Gündüz Bakımevi ile çocukları nitelikli bir kadro eşliğinde, güvenli bir eğitim ortamında geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Aras, bakımevlerinin aynı zamanda çalışan ailelere büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Başkan Aras: "Çocuklarımızı geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz"

Başkan Aras, açıklamasında şunları söyledi: “Seçim vaatlerimizden biri olan gündüz bakımevleri projesiyle çocuklarımızı geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, Ortaca ilçemizde gündüz bakımevi açıyoruz. İhtiyaç duyulan ilçelerimizde, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği, eğitim ve sosyal gelişim olanakları sunan bakımevlerinin açılması bizim için büyük bir önem taşıyor. Bunun yanı sıra Seydikemer ilçemizde de bir gündüz bakımevi açmak için çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin geleceği için Atamızın izinde, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bakımevleri açmaya devam edeceğiz.”