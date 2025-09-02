Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 1 Eylül 2025 saat 23.09’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem Sındırgı’da hissedildi

AFAD verilerine göre kaydedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Uzmanlardan açıklama bekleniyor

Bölgedeki sarsıntıya ilişkin Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın detaylı rapor yayımlaması bekleniyor. Vatandaşlara resmi kaynakların açıklamalarını takip etmeleri uyarısında bulunuldu.