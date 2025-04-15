Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların haklarını öğrenerek bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 7 ilçede 15 parka Çocuk Hakları Panoları yerleştirdi.

7 ilçede 15 parka panolar yerleştirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, çocukların temel haklarını eğlenceli bir ortamda öğrenmeleri hedefleniyor. "Haklarımızı Öğrenelim Birlikte Büyüyelim" sloganıyla başlatılan proje, 7 ilçede yoğun ilgi gördü.

Çocukların güvenli, sağlıklı ve eşit şartlarda büyümelerine katkı sağlamayı amaçlayan proje, parklara yerleştirilen panolar aracılığıyla hak bilincini artırmayı hedefliyor.

Çocuklara uygun dil ile 12 temel hakka yer verildi

Çocuk Hakları Panolarında, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan ve çocukların kolayca anlayabileceği 12 temel hak vurgulandı. Bu haklar arasında;

Eğitim hakkı

Sağlık hakkı

Barınma

Eşitlik

Oyun oynama

Düşünce özgürlüğü

Temiz çevrede yaşama

Zararlı maddelerden korunma

Tehlikelerden korunma

Beslenme

Yaşama hakkı

18 yaşına kadar çocuk kabul edilme hakkı

yer alıyor.

Aileler de bu deneyime ortak olabiliyor

Menteşe, Yatağan, Ula, Fethiye, Bodrum, Seydikemer ve Milas ilçelerinde, oyun grubu bulunan 15 parkta yer alan Çocuk Hakları Köşeleri hem çocuklardan hem de ailelerden büyük ilgi görüyor. Bu alanlar sayesinde çocuklar eğlenirken temel haklarını da öğrenme fırsatı buluyor.

Tarihi bağlam

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1989 yılında kabul edilmiş ve Türkiye tarafından 1990 yılında imzalanmıştır. Bu sözleşme, 18 yaş altındaki bireyleri çocuk olarak tanımlayarak evrensel çocuk haklarını güvence altına alır.