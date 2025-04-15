Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların haklarını öğrenerek bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 7 ilçede 15 parka Çocuk Hakları Panoları yerleştirdi.
7 ilçede 15 parka panolar yerleştirildi
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, çocukların temel haklarını eğlenceli bir ortamda öğrenmeleri hedefleniyor. "Haklarımızı Öğrenelim Birlikte Büyüyelim" sloganıyla başlatılan proje, 7 ilçede yoğun ilgi gördü.
Çocukların güvenli, sağlıklı ve eşit şartlarda büyümelerine katkı sağlamayı amaçlayan proje, parklara yerleştirilen panolar aracılığıyla hak bilincini artırmayı hedefliyor.
Çocuklara uygun dil ile 12 temel hakka yer verildi
Çocuk Hakları Panolarında, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan ve çocukların kolayca anlayabileceği 12 temel hak vurgulandı. Bu haklar arasında;
Eğitim hakkı
Sağlık hakkı
Barınma
Eşitlik
Oyun oynama
Düşünce özgürlüğü
Temiz çevrede yaşama
Zararlı maddelerden korunma
Tehlikelerden korunma
Beslenme
Yaşama hakkı
18 yaşına kadar çocuk kabul edilme hakkı
yer alıyor.
Aileler de bu deneyime ortak olabiliyor
Menteşe, Yatağan, Ula, Fethiye, Bodrum, Seydikemer ve Milas ilçelerinde, oyun grubu bulunan 15 parkta yer alan Çocuk Hakları Köşeleri hem çocuklardan hem de ailelerden büyük ilgi görüyor. Bu alanlar sayesinde çocuklar eğlenirken temel haklarını da öğrenme fırsatı buluyor.
Tarihi bağlam
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1989 yılında kabul edilmiş ve Türkiye tarafından 1990 yılında imzalanmıştır. Bu sözleşme, 18 yaş altındaki bireyleri çocuk olarak tanımlayarak evrensel çocuk haklarını güvence altına alır.