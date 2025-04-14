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ADM Elektrik yetkilileri, kesintinin yaşanacağı saatlerde vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtti. Şebeke çalışmaları, planlı bakım ve yenileme amacıyla yapılacak.

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar:

Tarih: 15 Nisan 2025 Saat: 10:00 - 17:00 Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

ADM Elektrik (Aydem) , Muğla ilinin Fethiye ve Dalaman ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 15 Nisan 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kesinti yapılacak mahalleler ve saat bilgileri detaylı şekilde açıklandı.

ADM Elektrik , 15 Nisan'da Fethiye ve Dalaman'da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti saatleri ve mahalleler açıklandı.

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