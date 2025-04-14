ADM Elektrik, 15 Nisan'da Fethiye ve Dalaman'da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti saatleri ve mahalleler açıklandı.
Muğla’nın Fethiye ve Dalaman ilçelerinde 15 Nisan’da elektrik kesintisi olacak
ADM Elektrik (Aydem), Muğla ilinin Fethiye ve Dalaman ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 15 Nisan 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kesinti yapılacak mahalleler ve saat bilgileri detaylı şekilde açıklandı.
Dalaman'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler
Tarih: 15 Nisan 2025
Saat: 10:00 - 17:00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar:
-
Elcik Mahallesi (Gökseki Sokak)
-
Bozbel Mahallesi (Karagedik Sokak)
Fethiye’de kesinti yapılacak bölgeler
Tarih: 15 Nisan 2025
Saat Aralığı: 09:00
Dalaman / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
15Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Elcik Mh. ( Gökseki Sk. )
Bozbel Mh. ( Karagedik Sk. )
Planlandı
15Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Elcik Mh. ( Gökseki Sk. )
Planlandı
15Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Elcik Mh. ( Gökseki Sk. )
Fethiye / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
15Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kayaköy Mh. ( Kahyaoğlu M. Sk. Kaya Park Restoran Gemiler Cd. Tellal Tepe Sk. Hacı Mustafa Sk. Gümrük Sk. Nadir Nadi Cd. Aydın Sk. Çavuş Sk. Belen Cd. Gökçeburun Sk. Gemiler Kuyubaşı Cd. Belen Kuyubaşı Sk. Dolaplı Sk. Hacı Ömer Sk. Karayaka Sk. Karayaka Kuyubaşı Sk. )
Ölüdeniz Mh. ( Atatürk Cd. Cumhuriyet Cd. 214. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 129. Sk. 218. Sk. 204. Sk. 220. Sk. Hisarardı Cd. 191. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 202. Sk. 211. Sk. Bağtepesi Cd. Hisar Cd. 184. Sk. 185. Sk. 189. Sk. 210. Sk. 188. Sk. 186. Sk. Ali Onbaşı Cad. 212. Sk. 222. Sk. Likya Cd. 192. Sk. 194. Sk. Ata Cd. Hıdır Kuyusu Cd. 205. Sk. İnönü Cd. 206. Sk. 207. Sk. 213. Sk. 193. Sk. 196. Sk. 187. Sk. Yokuş Cd. 183. Sk. 203. Sk. 161. Sk. Asar Cd. 181. Sk. 127. Sk. 197. Sk. 219. Sk. 339. Sk. 216. Sk. 133. Sk. 351. Sk. Asartepe Cd. Gızılen Cd. Mollahasan Cd. Stat Cd. Yastam Cd. 190. Sk. 199. Sk. Güzgülü Küme Evleri 136. Sk. 195. Sk. 223. Sk. 260. Sk. 263. Sk. 264. Sk. 266. Sk. 272. Sk. 273. Sk. 354. Sk. 341. Sk. 342. Sk. 343. Sk. 346. Sk. 347. Sk. 280. Sk. 215. Sk. 269. Sk. 348. Sk. 352. Sk. 155. Sk. 163. Sk. 217. Sk. 345. Sk. Başovacık Cd. Montana Pine Resort İçi Yolu Ocakköy Konaklama Evleri İçi Yolu Orka Sunlife Resort Hotel - All Inclusive İçi Yolu Ölüdeniz Ovacık Cd. Gızelen Cd. İmar Ağartan Cd. 349. Sk. 340. Sk. 179. Sk. 182. Sk. 350. Sk. Ali Onbaşı Cd. 265. Sk. 262. Sk. 279. Sk. 180. Sk. 338. Sk. 201. Sk. 339 OCAKKÖY CAD. )
Karakeçililer Mh.
Planlandı
15Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kayaköy Mh. ( Gümrük Sk. Karayaka Sk. Dolaplı Sk. Belen Kuyubaşı Sk. Gemiler Kuyubaşı Cd. Belen Cd. Nadir Nadi Cd. Gemiler Cd. Kaya Park Restoran )
Planlandı
15Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kayaköy Mh. ( Belen Kuyubaşı Sk. Gemiler Kuyubaşı Cd. )
Karakeçililer Mh.
Planlandı
15Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 17:30
Kayaköy Mh. ( Kaya Park Restoran Gemiler Cd. Tellal Tepe Sk. Hacı Mustafa Sk. Gümrük Sk. Nadir Nadi Cd. Aydın Sk. Çavuş Sk. Belen Cd. Gökçeburun Sk. Kahyaoğlu M. Sk. Gemiler Kuyubaşı Cd. Belen Kuyubaşı Sk. Dolaplı Sk. Hacı Ömer Sk. Karayaka Sk. Karayaka Kuyubaşı Sk. )
Karakeçililer Mh.
Vatandaşlara uyarı
ADM Elektrik yetkilileri, kesintinin yaşanacağı saatlerde vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtti. Şebeke çalışmaları, planlı bakım ve yenileme amacıyla yapılacak.