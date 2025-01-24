Muğla, 28. EMITT Fuarı’na 13 ilçesiyle damga vurmak için hazır. Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın turizmdeki potansiyelini tanıtmak adına önemli bir adım atıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 5-7 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 28. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılacak. Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT, yerli ve yabancı turistleri Türkiye’nin önde gelen tatil destinasyonlarıyla buluştururken, şehirlerin markalaşmasına katkı sağlıyor.

Muğla, turizmdeki gücünü tanıtacak

2024’te 95 ülkeden 653 katılımcının yer aldığı fuarda, Muğla Büyükşehir Belediyesi de yer alarak, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Muğla'yı tanıtacak. Büyükşehir Belediyesi, EMITT’te 13 ilçesinin her birinin kendine özgü doğal ve kültürel değerlerini detaylı şekilde tanıtarak, bu ilçelerin turizm potansiyelini vurgulayacak.

Başkan Aras: “Muğla’yı turizmin başkenti yapacağız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, EMITT Fuarı’nda Muğla'nın turizmdeki iddiasını bir kez daha ortaya koyacaklarını belirtti. Başkan Aras, "‘Dünya Kenti Muğla’ vizyonuyla hareket ediyoruz. Muğlamızın benzersiz doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. EMITT, sektöre yeni iş fırsatları ve iş birlikleri sunan önemli bir platform. 13 ilçemizin markalaşma sürecine katkı sağlamak için bu fuarda güçlü adımlar atıyoruz," dedi.

Muğla'nın her ilçesi farklı bir zenginlik sunacak

Büyükşehir Belediyesi, EMITT Fuarı’nda Muğla’nın 13 ilçesinin turistik değerlerini tanıtarak, bölgedeki sürdürülebilir turizme katkı sağlamayı amaçlıyor. Fuar, her ilçenin kendine has doğal ve kültürel değerlerini ziyaretçilere aktarmak için büyük bir fırsat olacak.