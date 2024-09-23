Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarıyla önemli bir başarı elde etti. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 12 ayrı operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Operasyonun ayrıntıları

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplamda 313 gram uyuşturucu bitki, 18,5 gram uyuşturucu madde, 36 adet sentetik ecza ve 12 adet uyuşturucu hap ile birlikte iki hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda, 5 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 9 şahıs uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, bir şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçundan adli işleme tabi tutuldu.

Adli kontrol ve tutuklama süreci

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı alınırken, bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şahıs ise adli işlem sonrası serbest bırakıldı.