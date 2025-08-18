Nazillispor Başkan Vekili Ahmet Hüseyin Güleryüz’den Birlik ve Dayanışma Mesajı

Nazillispor’un yeni Başkan Vekili Ahmet Hüseyin Güleryüz, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına katılan gazetecilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Güleryüz, taraftarları ve Nazilli halkını selamladı.

Aslen İstanbul’lu olmasına rağmen uzun yıllar Nazilli’de görevler üstlendiğini hatırlatan Güleryüz, şehre olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti:

“Bu güzel şehirle bağım sadece görevlerimle değil, kalbimle de derindir. Nazillispor’un bu şehrin ruhu, gururu ve ortak sevinci olduğunu her zaman biliyorum ve bu değeri korumak için elimden geleni yapmaya kararlıyım.”

Nazillispor’un zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Başkan Vekili, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti:

“Bugün kulübümüz hem maddi hem de manevi olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu süreçte tarafları ayırmak değil, tüm paydaşlarla birlikte hareket etmek istiyoruz. Hep birlikte olursak, Nazillispor’u yeniden güçlü günlerine taşıyabiliriz.”

Taraftarlara da seslenen Güleryüz, “Sizler kulübün ruhusunuz. Coşkunuz, bağlılığınız ve sevginiz, Nazillispor’u ayakta tutan en büyük güçtür. Dün dünde kaldı, artık hep birlikte önümüze bakıp takımımızı şampiyonluğa götürelim” dedi.

Şahin Kaya ve mevcut yönetime desteğini açıklayan Güleryüz, basın mensuplarının da bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirtti:

“Bizler kulübümüzün geleceği için elimizi taşın altına koyuyoruz. Siz değerli basın mensupları da doğru ve şeffaf bilgiyle kamuoyunu bilgilendirerek büyük katkı sağlıyorsunuz.”

Konuşmasını “Nazillispor hepimizin. El ele vererek, dayanışmayla ve inançla kulübümüzü hak ettiği günlere taşıyabiliriz” sözleriyle tamamlayan Güleryüz, Nazilli halkına birlik çağrısı yaptı.