Yangının hızla ilerlemesi ve yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle, AFAD ve Jandarma ekipleri Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi'nde acil tahliye işlemlerine başladı.

Özellikle yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve hayvanların güvenliği ön planda tutulurken, ekipler tahliye işlemlerini titizlikle yürütüyor.

Yoğun rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bölgedeki vatandaşlar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Vatandaşların güvenli alanlara taşınması için çalışmalar devam ederken, afet bölgesindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.