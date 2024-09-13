Muğla'nın Menteşe ilçesi Dirgeme yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 48 ACM 676 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlık alana çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan F.C.K. ve A.E.Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İlk değerlendirmelere göre yaralıların çeşitli kırıkları olduğu, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.