Genç Kadına Kaldırımda Bıçaklı Saldırı!

Tokat’ın Erbaa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay, çevredeki vatandaşları dehşete düşürdü. Kaldırımda yürüyen S.G. isimli genç kadın, bir anda arkadan yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan S.G., kaçmaya çalışırken saldırganın peşine düştüğü ve aralarında kısa bir kovalamaca yaşandığı bildirildi.

Saldırganın psikolojik sorunları olduğu iddiası

Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun birkaç bölgesinde kesikler bulunan S.G.'nin durumu hastanede yakından takip ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren M.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İddialara göre, saldırganın adli dengesinin yerinde olmadığı ifade edildi.

Vatandaşlar büyük korku yaşadı

Olayın ardından bölgede büyük bir korku ve panik yaşanırken, vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine hızlıca haber verdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan emniyet güçleri, saldırının nedenini araştırıyor. Saldırganın ruh sağlığı konusunda detaylı bir inceleme yapılacağı belirtildi.