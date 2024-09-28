Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde, iki komşu arasında gece saatlerinde çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Bayram A., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı komşusu Cengiz Çetin'e (45) av tüfeğiyle ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde Cengiz Çetin’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri kısa sürede Bayram A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.