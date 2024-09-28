Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalarda, kent genelinde silah satışı ve uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Bazalt taşlarının altına saklanmış

Operasyonlarda jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin desteğiyle bazalt taşlık alanlar ve bahçe duvarları altında gizlenmiş silah ve mühimmatlar dedektör köpekler yardımıyla bulundu. Yapılan aramalarda 9 uzun namlulu silah, 18 tabanca, 9 av tüfeği, 1 keskin nişancı dürbünü, 1396 mermi ve 20 şarjör ele geçirildi.

Silah kaçakçılığıyla bağlantılı olarak 20 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon kapsamında farklı suçlardan aranan 7 kişi daha yakalandı. Toplamda 27 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyonun, bölgede yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi adına büyük bir darbe olduğu vurgulandı.