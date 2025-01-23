Muğla Su Ürünlerinden 624,6 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin su ürünleri lideri Muğla, 348 tesiste toplam 166 bin 377 ton üretim gerçekleştirdi. Bu üretim, özellikle levrek, çipura ve alabalık gibi ihracat ürünü balıklarla dikkat çekiyor.

Levrek ihracatta birinci

Muğla’dan yapılan ihracatın başını levrek çekiyor. 45.505 tonluk ihracatla levrek, su ürünleri arasındaki en çok ihraç edilen balık oldu. Çipura, 40.989 tonluk ihracatla ikinci sırada yer alırken, alabalık ise 4.443 tonluk ihracatla üçüncü sırada bulunuyor. Ayrıca, granyöz, mercan gibi balık türleri ve havyar da ihraç edilen diğer ürünler arasında yer alıyor.

Muğla’dan taze, soğutulmuş, dondurulmuş, fileto veya füme olarak ihraç edilen su ürünleri için toplam 13 bin 811 Veteriner Ön Sağlık ve Sağlık Sertifikası düzenlendi. Bu, ihracatın ve su ürünleri sektörünün büyümesine önemli katkı sağlıyor.