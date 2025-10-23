Muğla Valiliği, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın akrabalarının evine yanıcı madde atılması olayına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, olayda hedefin Başkan Aras veya yakınları değil, binada yaşayan başka bir kişi olduğunu bildirdi.

“Hedef Başkan Aras değildi”

x 1 Eylül gecesi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın anneannesi ve dedesinin evine yanıcı madde atılmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hızlı bir soruşturma başlatıldığı hatırlatılarak, faillerin ve azmettiricilerin tespit edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan incelemeler ve elde edilen bulgular neticesinde, yanıcı madde atılan binada asıl hedefin Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras veya yakınları değil, azmettirici O.K. ile arasında alacak verecek meselesi bulunan aynı binadaki 2 numaralı dairede ikamet eden Y.E.F. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.”

Valilik ayrıca, Y.E.F.’nin Yunanistan’da tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Olayın failleri ve azmettirici belirlendi

Valilik açıklamasında, olayın failleri ve azmettiricilerine ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Buna göre:

Olayı gerçekleştiren kişilerin yaşları küçük Y.D.K. ve M.C.Ç. olduğu,

Olayın azmettiricisinin O.K. olduğu,

O.K. ile çocuklar arasındaki bağlantıyı sağlayanın E.U.

Olayın keşfini yapan kişinin ise T.K. olduğu tespit edildi.

Azmettirici O.K.’nin yurt dışında bulunduğu ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, diğer şüphelilerin ise yakalanarak tutuklandığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın anneannesi ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi’ndeki daireye, 1 Eylül gecesi yanıcı madde atılmış, çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü.

Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı.

Daha sonra olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında E.U. ve T.K. de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olayın azmettiricisi olduğu belirtilen O.K. ise Londra’da bulunduğu tespit edilerek kırmızı bültenle aranıyor.