Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, 21-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği Rodos ziyareti kapsamında Rodos Belediye Başkanı Alexandros Vasilios Koliadis, Güney Ege Bölge Başkanvekili Asprakis Apostolis, Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali ve Rodos Müslümanları Kültür ve Kardeşlik Derneği yetkilileriyle bir araya geldi.

Başkan Aras'a bu ziyarette, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı eşlik etti.

İklim krizi ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı

Ziyaret sırasında yapılan toplantılarda, iklim kriziyle mücadele, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Taraflar, bu alanlarda stratejik iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı. Barış ve dayanışma ortamının bölgesel kalkınmanın anahtarı olduğuna dikkat çekilirken, toplumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemi de vurgulandı.

Muğla ve Rodos arasında turizm ve kültürel iş birliği

Yapılacak olan çalışmalarla, Muğla ve Rodos'un kültürel ve doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılması, turizm potansiyelinin artırılması ve iş birliğine dayalı projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Başkan Aras, “Dünya Kenti Muğla” hedefiyle uluslararası iş birliği projelerine olan kararlılığını dile getirdi. Aras, “Denizin, doğanın ve tarihi dokunun korunmasına yönelik önemli adımlar atmayı amaçlıyoruz. Barış içinde yapacağımız çalışmalar, her iki bölge için de sürdürülebilir kalkınma fırsatları sunacak,” dedi.

Atina'da da görüşmeler gerçekleşti

Başkan Ahmet Aras, Rodos ziyareti sırasında Yunanistan’ın başkenti Atina'da Belediye Başkanı Haris Doukas ile de bir araya gelerek ikili ilişkileri ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.