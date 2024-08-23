TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Özkan Kılıç getirildi. Yüksel Yeşilova'nın istifasının ardından geçici olarak Gürhan Sönmez'e emanet edilen takımın başına, bugün yapılan açıklama ile 41 yaşındaki deneyimli teknik adam Özkan Kılıç'ın getirildiği duyuruldu. Kulüp Başkanı Şahin Kaya'nın katıldığı imza töreninde, Kılıç ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Altay Spor Kulübü'nün teknik direktörlüğünü üstlenen 41 yaşındaki Özkan Kılıç ile anlaşmaya vardık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Kılıç, Altay'da altyapı antrenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yapmanın yanı sıra geçen sezon kısa bir süre A takım teknik sorumlusu olarak görev yapmıştı. Şimdi ise Nazilli Belediyespor'un başarısı için çalışacak.

Asbaşkanlık görevine Oktay Gürbüz getirildi

Nazilli Belediyespor'da ayrıca asbaşkanlık görevine Oktay Gürbüz getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fransa inşaat sektörünün köklü isimlerinden Oktay Gürbüz, asbaşkanlık görevine getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.