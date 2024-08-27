Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bazı sosyal medya hesapları ve medya organlarında yayımlanan "Muğla’daki yanan orman alanlarına otel yapılıyor" iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Yangın sonrası tahsis edilen alanlar açıklandı

OGM'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Muğla Milas Güvercinlik Koyu’nun 1987 yılında turizm merkezi olarak ilan edildiği ve buradaki 42 hektarlık ormanlık alanın 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildiği belirtildi. 2021’deki açıklamada, bu tahsisin, 2007 ve 2021'deki orman yangınlarından zarar gören kısımları iptal edilerek 27 hektar olarak devam ettiği ifade edildi.

Yangın bölgesinde otel inşaatı bilgisi

Açıklamada, "La Blanche", "Titanic" ve "Lujo" otellerinin bu tahsis edilen alanlarda inşa edildiği vurgulandı. 2007 yılındaki orman yangınında 223 hektar alanın zarar gördüğü, Lujo Otel için tahsis edilen 8,4 hektarlık alanın ise 2,9 hektarlık kısmının yangından etkilendiği, Titanic ve La Blanche otellerinin ise yangından etkilenmediği aktarıldı. OGM, otellere tahsis işlemlerinin yangından önce yapıldığını belirtti.

Ağaçlandırma çalışmaları devam ddiyor

Açıklamada, anayasanın 169. maddesine göre, yanan ormanların yerine yeni ağaçların dikileceği ve bu çalışmaların kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. Yanan orman alanlarının ağaçlandırma süreçlerinin düzenli olarak paylaşıldığı belirtildi.