Göztepe, Premier Lig'de Arsenal forması giyen tecrübeli sağ bek Cedric Soares'i transfer gündemine aldı. İzmir temsilcisi, 32 yaşındaki Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Stanimir Stoilov, Alanyaspor maçında Lasse Nielsen'in performansından memnun kalmadığı için yönetimden bu bölgeye transfer yapılmasını talep etti.

Bonservisi elinde

Cedric Soares, geçen sezon Arsenal'de yalnızca 5 maçta forma giydi ve sadece bir kez ilk 11'de yer aldı. Bu sezon Arsenal'in U21 takımıyla maçlara çıkmaya başlamıştı, ancak Teknik Direktör Mikel Arteta tarafından A takımda düşünülmediği için kulübüyle kontrat yenilemedi ve şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

Göztepe yönetimi, Cedric Soares'in transferi için önümüzdeki günlerde nabız yoklayacak ve oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.